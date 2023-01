Der Kampf gegen die Klimakrise und für die Energiewende ist in aller Munde. Es wird gefordert und gefördert, demonstriert, gepickt und investiert. Aber wie viel hat sich in den vergangenen 20 Jahren in Österreich, Europa und der Welt tatsächlich getan, damit das Ziel der Klimaneutralität tatsächlich erreicht wird? Erstaunlich wenig.