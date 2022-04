Energiewende beschleunigt sich, ist aber immer noch zu langsam

Der Umstieg von Öl und Gas auf erneuerbare Energieformen wie Sonne, Wind und Biomasse inklusive Wasserstoff als Energiespeicher hat weltweit massiv an Geschwindigkeit gewonnen. "Allerdings sind wir noch nicht schnell genug", sagte der Energieexperte Markus Wilthaner vom Beratungsunternehmen McKinsey mit Verweis auf die Studie "Global Energy Perspective 2022".

Die Klimaziele der Regierungen lägen zu weit in der Zukunft, "entscheidend sind aber eigentlich die nächsten zehn Jahre. Die nächste Dekade entscheidet, ob wir den Klimawandel unter Kontrolle bekommen oder nicht. Wenn wir fünf, zehn Jahre warten, dann sind wir auf einem Kurs, wo wir nicht mehr korrigieren können".

Die Prognosen, wann Peak Oil erreicht werde, also das Fördermaximum bei Erdöl, hätten sich in den letzten Jahren immer weiter nach vorne verschoben. Noch vor ein paar Jahren ging man von 2030 aus, mittlerweile rechnet man mit Peak Oil zwischen 2024 und 2027. Das Kohle-Maximum sei bereits erreicht. Demgegenüber wird die globale Nachfrage nach Gas voraussichtlich noch mindestens weitere zehn bis 15 Jahre steigen. Längerfristig sind die Elektrifizierung, die Nutzung erneuerbarer Energien und die Einführung von grünem Wasserstoff die wichtigsten Ersatzstoffe für Gas.

McKinsey rechnet mit einer raschen Verschiebung des globalen Energiemixes: Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung könnte sich bis 2035 verdoppeln. Die Stromnachfrage wird sich bis 2050 voraussichtlich verdreifachen, weil viele Wirtschaftsbereiche elektrifiziert werden und Wasserstoff fossile Energieträger als Kraftstoff ersetzt.

Die Energiewende sei mit hohen Kosten verbunden, "aber wenn man sich die Gesamtkosten ansieht und vergleicht mit den Kosten, wenn man nichts tut, dann sieht man, dass die Rechnung eine positive ist", so Wilthaner. Es werde eine Verschiebung geben von Wertschöpfung, die heute in Petro-Ländern stattfindet, zu Ländern, die sehr günstig Erneuerbare produzieren können – also "von Petro-States zu Elektro-States".