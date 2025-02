Energiesparmesse: "Wir bemerken Signale der Zuversicht"

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Jänner den Leitzins zum fünften Mal in Folge gesenkt, für heuer erwarten Experten weitere Schritte. Mitte des Jahres wird, wie berichtet, die KIM-Verordnung, die strenge Kreditvergabe-Richtlinien vorsah, auslaufen. Die heimische Baubranche rechnet mit positiven Impulsen für den Neubau- und den Sanierungsbereich. "Wir bemerken Signale der Zuversicht. Die Talsohle in der Bauwirtschaft scheint durchschritten, es geht in die richtige Richtung", sagte Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner am Montag. Der Traum vom Eigenheim sei nur aufgeschoben und nicht aufgegeben worden.

Im Zeichen dieser Zuversicht steht auch die Energiesparmesse "We Build", die vom 7. bis 9. März in der Messe Wels über die Bühne geht. Die Veranstaltung, die seit 1991 in Wels stattfindet, feiert heuer ihr 40-Jahr-Jubiläum. 380 Aussteller werden dabei sein, 60 sind neu. Die Messe, laut Messe-Wels-Präsident Peter Franzmayr "die größte ihrer Art im deutschsprachigen Raum", ist heuer erstmals in neue Themenwelten gegliedert. Zudem gibt es etwa Fachvorträge des Energiesparverbands, Klimaaktiv-Vorträge und eine Energiesparakademie, persönliche Beratung und zwei Sonderschauen zu den Themen Energiegemeinschaften und Dämmstoffe. Mehr als 81.000 Interessierte haben die Messe im Vorjahr besucht: Von ähnlichen Zahlen gehen Franzmayr und Geschäftsführer Robert Schneider auch heuer aus.

Wie berichtet, ist die Bundesförderung "Raus aus dem Öl" für den Heizkesseltausch mit Jahresende ausgelaufen. Rund 17.000 Förderanträge aus Oberösterreich hat es zuvor noch gegeben, dazu kommen rund 5000 Anträge für Sanierungs-Schecks: Diese Förderungen müssen nun binnen zwölf Monaten eingelöst werden. Auch davon erwarte man sich Impulse, so der Geschäftsführer des Energiesparverbandes, Gerhard Dell.

Gerhard Dell, Peter Franzmayr, Markus Achleitner, Robert Schneider Bild: Land OÖ/Pelzl

Förderungen auch langfristig notwendig

Achleitner betonte, dass Landesförderungen sehr wohl weiterlaufen würden. Auch einige Bundesförderungen, etwa "Sauber heizen für alle", würden weiterlaufen. Die künftige Ausgestaltung sei in Ermangelung einer Bundesregierung derzeit unklar. "Wichtig ist, dass es keinen Ausstieg aus dem Förderwesen gibt, sondern ein sinnvolles Gesamtkonzept, das auf die budgetäre Lage Rücksicht nimmt." Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Idee eines degressiven Fördermodells (mehr dazu lesen Sie hier). Förderungen seien auch langfristig notwendig, um die Transformation zu bewältigen. Die Menschen und auch die Wirtschaftstreibenden bräuchten Planbarkeit.

Achleitner präsentierte beim Pressegespräch auch erste Zahlen aus Energiebericht 2024: Demnach erfolgte die Stromerzeugung 2023 zu 89 Prozent aus erneuerbaren Quellen, bei der Wärme (inklusive Industriewärme) sind es 47 Prozent, bei der Raumwärme 68 Prozent. 25.000 neue PV-Anlagen seien im Vorjahr montiert worden, 450 Megawatt Leistung seien dazugekommen.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl