Energiesparmesse: "Mehr Tempo" bei E-Mobilität

Am Rosenmontag sprach Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) bereits von der Fastenzeit. In Wels betrifft diese dann aber vor allem die Energie. Vom 6. bis zum 8. März werden in den Messehallen mehr als 95.000 Besucher bei der traditionellen Energiesparmesse erwartet.

785 Aussteller informieren über Neuheiten in den Bereichen Bau und Sanierung, Heizung, Energie und Bad. Zum ersten Mal mit einer Sonderschau, die Biomasse-Innovationen präsentiert.

Jede vierte in Europa verkaufte automatische Biomasseheizung kommt von einem oberösterreichischen Unternehmen. Mit 2500 Mitarbeitern wurden vergangenes Jahr rund 550 Millionen Euro Umsatz erzielt, die Exportquote liegt bei 78 Prozent. "Die oberösterreichische Biomasse-Kesselbranche ist inzwischen ein wichtiger Wirtschaftssektor und Innovationsmotor in unserem Land", sagte Achleitner. Die Führungsrolle Oberösterreichs beim modernen Heizen mit Holz zeige sich auch an der weltweit größten Pelletsveranstaltung, die am 4. und 5. März in Wels stattfinden wird.

"Mehr Tempo" wolle man auch in Sachen E-Mobilität machen. Der Ausbau der Lade-Infrastruktur wird mit Mitteln des Landes Oberösterreich gefördert. Gefördert werden der Ankauf und die Installation von stationären E-Ladestationen für das Eigenheim, für den mehrgeschoßigen Wohnbau und für den ländlichen Raum.

Die Initiativen im Bereich der E-Mobilität in Oberösterreich werden bei der Energiesparmesse bei einer Sonderschau präsentiert. 35 E-Ladestationen stehen während der Messe für Besucher zur Verfügung.

"Es ist schon längst höchste Zeit umzudenken", sagt Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels. Oberösterreich sei auf dem Weg zur Leitregion bei erneuerbaren Energieträgern. Und die Energiesparmesse ein "Impulsgeber".

