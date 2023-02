Energiesparmesse in Wels: Branchentreff im Zeichen der Energiewende

Nicht zuletzt seit der aktuellen Versorgungskrise aufgrund der geopolitischen Situation sind die Themen Energiesparen und Energiewende in aller Munde. Auf der der Webuild-Energiesparmesse von 3. bis 5. März in Wels, präsentiert von den OÖNachrichten, können sich Besucher über die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten informieren. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch Vormittag gaben Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP), Gehard Dell (Geschäftsführer OÖ Energiesparverband) und Messedirektor Robert Schneider einen Ausblick auf das Programm

Auf einer Fläche von rund 30.500 Quadratmetern sind heuer 355 Aussteller aus zehn Ländern vertreten. "Die Energiesparmesse ist damit seit mehr als 25 Jahren ein Fixpunkt für Häuslbauer und Sanierer", sagt Schneider. Neben Vorträgen von Ausstellern sind auch mehr Experten des OÖ Energiesparverbands vertreten, die Besucher unabhängig und kostenlos informieren und beraten.

Den Auftakt zur Messe bildet die international besetzte Konferenz "World Sustainable Energy Days", bei der sich mehr als 600 Teilnehmer aus 60 Ländern von 28. Februar bis 3. März unter anderem über Energieeffizienz und E-Mobilität (Stichwort Verbrenner-Aus 2035) tagen werden. "Wir freuen uns auch heuer wieder mit dieser Konferenz eine Plattform für den Austausch unter Experten bieten zu können", sagte Achleitner.

"Die Messe hat bereits begonnen", sagt Schneider und verwies auf die Möglichkeit, sich unter energiesparmesse.at bereits jetzt über Austeller zu informieren oder mit ihnen in Kontakt zu treten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper