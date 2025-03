Energiesparmesse: "Das lange Warten hat ein Ende"

Heute werden wieder Tausende Besucher und Häuslbauer zur Welser Energiesparmesse "We build" kommen, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiert. Schon an den ersten beiden Fachtagen waren die Hallen auf dem Welser Messegelände sehr gut gefüllt, die Stimmung positiv. "Wir sehen, dass es wieder aufwärts geht", sagt Hans Pelzer, Trainer bei Fronius. Der Technologiekonzern aus Pettenbach ist mit einem großen Messestand vertreten.

Die Erwartungen sind bei vielen Ausstellern hoch, "wir erhoffen uns einiges für die neue Photovoltaik-Komplettlösung mit Speicher", sagt Pelzer. Der Markt sei dabei, sich zu erholen, und die Welser Messe dafür der richtige Ort, um "ein Signal für die Branche zu setzen". Während es am Aschermittwoch bei vielen Ständen noch Freibier und Heringsschmaus gab, haben sich heute am ersten Besuchertag auch die Spitzen der neuen Bundesregierung angesagt. Für Holter-Geschäftsführer Markus Steinbrecher ist die Messe ein Heimspiel: "Ich erwarte mir tolle Gespräche mit Kunden, die schwierigen Zeiten sind vorbei." Einen etwas weiteren Weg hat Christian Höfner von Badspezialist Artweger aus Bad Ischl auf sich genommen. "Für uns ist der direkte Kontakt wichtig, da wir nicht im Großhandel vertreten sind", sagt Höfner. Als Produkt wolle man eine neu entwickelte Kombination aus Dusche und Badewanne vorstellen.

Der erste Auftritt

Hannah Schmidbauer, Luftreinigungsfirma Hyla, ist eine der wenigen Frauen in den am Tag der Installateure männlich dominierten Hallen. "Wir sind zum ersten Mal dabei und freuen uns auf die Besucher", sagt Schmidbauer. Man erhoffe sich durch den Messeauftritt Reichweite und Wiedererkennungswert. Insgesamt, so hört man in vielen Gesprächen, ist die Stimmung in der Energiebranche wieder positiv. Der private Bereich, also die Häuslbauer würden "zurückkommen". Bei allen Ständen hofft man, dass das Abwarten der Kunden ("das lange Warten hat ein Ende") nun vorbei sei und wieder investiert werde. Von der neuen Regierung wünschen sich alle, dass neue Energie-Förderungen rasch auf den Weg gebracht werden.

Autor Clemens Thaler Stv. Chef vom Dienst, Redakteur Wirtschaft Clemens Thaler