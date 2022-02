"Energiepreise werden noch weiter steigen"

Das gelte vor allem für Haushaltskunden. Die hohen Großhandelspreise von Strom und Gas seien erst bei rund 30 bis 40 Prozent der Haushalte angekommen. Der Rest der Strom- und Gaskunden müsse im Herbst mit teilweise deutlich höheren Preisen rechnen, so Mayer.

Die Inflationsrate werde im Laufe des Jahres sinken, sagte Holger Schmieding, Chefvolkswirt der deutschen Berenberg Bank. Neben den hohen Energiepreisen habe die derzeit starke Geldentwertung noch andere Gründe, etwa die Lieferengpässe. "Die Auftragsbücher in der Industrie sind voll, aber es fehlen wichtige Teile in der Produktion, etwa Halbleiter", sagte Schmieding. Er erwarte aber, dass sich die Lage im Laufe des Jahres entspannen werde. Um die Inflation zu bekämpfen, erwartet Schmieding heuer noch Zinserhöhungen der Notenbanken in Europa und den USA.