Energiepreise: Gezielte Hilfe für Ärmere statt Steuersenkung für alle Haushalte

Nach dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) raten auch die Ökonomen des Instituts für Höhere Studien (IHS) von Mehrwertsteuersenkungen bei Benzin und Diesel ab. Die Preissignale außer Kraft zu setzen, würde die Ziele, die Abhängigkeit von Öl und Gas sowie den CO2-Ausstoß zu reduzieren, konterkarieren. Wichtiger wären zielgerichtete und dafür großzügige Hilfen für einkommensschwache Haushalte, sagten die IHS-Experten Klaus Weyerstraß und Sebastian Koch gestern bei einer Online-Veranstaltung.

Eine Mehrwertsteuersenkung wäre "viel zu ungenau". "Profitieren würden die reicheren Haushalte, die viel Energie konsumieren", und die Politik würde durch diese Maßnahme ihren Lenkungseffekt verlieren, so Koch.

OÖN-TV: Hohe Treibstoffpreise - Debatte über staatlichen Eingriff

Die hohen Energiepreise sind hierzulande derzeit die am stärksten spürbaren Effekte der russischen Invasion in der Ukraine. Unter der Annahme, dass ein Jahr lang nichts in die Ukraine, nach Russland und Belarus exportiert wird, verursacht der Krieg laut IHS-Volkswirt Alexander Schnabl einen Wertschöpfungsverlust von rund vier Milliarden Euro, das wären 1,14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und entspräche der Arbeitsleistung von rund 44.000 Beschäftigten. Eingerechnet sind dabei auch indirekte Exporte über andere EU-Länder wie Deutschland oder Italien.

Ein größeres Problem als die Exportseite sei jedoch die Importseite, da sei Österreich deutlich stärker abhängig, was sich nun auch an den Unsicherheiten und den hohen Energiepreisen zeige.

OÖ Heute: Der Andrang österreichischer Tank-Touristen auf ungarische Tankstellen hat jetzt Folgen. Einige Tankstellen haben den Treibstoff rationiert, manchen Anbietern ist der Diesel sogar ausgegangen.

Bei den Preisen für Energie geht Koch davon aus, dass die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen nächste Woche wieder etwas zurückgehen, nachdem der Ölpreis bereits wieder gesunken ist. Ähnlich sei es beim Strompreis, der etwas zeitversetzt auf die rückläufigen Gaspreise reagiert. Historisch betrachtet seien die Ölpreise nicht außergewöhnlich hoch, schon 2014 lagen die Preise in ähnlicher Höhe, preisbereinigt sogar höher. Der Unterschied dieses Mal sei, dass die Spritpreise in der Coronakrise sehr niedrig waren und der Anstieg deshalb besonders steil ausfiel.

IHS weiter auf Chefsuche

Das IHS bleibt indes weiter auf der Suche nach einem neuen Chef. Nach Lars Feld hat jetzt auch Guntram Wolff abgesagt. Seit Martin Kocher im Jänner 2021 Arbeitsminister für die ÖVP wurde, steht das IHS ohne Leiter da. Wolff, bisher Chef des Brüsseler Thinktanks Bruegel, gab gestern via Twitter bekannt, künftig die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik zu leiten. Wie es weitergeht, soll in einer Sitzung am 29. März beraten werden. Franz Fischler, Präsident des IHS-Kuratoriums, will jetzt den seit gut einem Jahr vakanten Posten neu ausschreiben. (hn)