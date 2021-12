Energiepreise für Haushalte stiegen um gut ein Viertel

Die Preise für Treibstoffe und Heizöl zogen weiter an und waren Haupttreiber der Inflation: Heizöl verteuerte sich im Jahresabstand um 64,5 Prozent, Diesel kostete um 40,7 Prozent mehr als im November 2020 und Superbenzin um 35,8 Prozent, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur errechneten Energiepreisindex (EPI) hervor.

Bei Rohöl zeichne sich eine leichte Entspannung ab, so Herbert Lechner, wissenschaftlicher Leiter der Energieagentur. Das zeige sich an den Zapfsäulen. Die massiven Preissteigerungen der vergangenen Monate würden damit aber nicht aufgehoben, so Lechner.