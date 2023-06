Energiepreise: "Der Wettbewerb ist zum Erliegen gekommen"

Die Taskforce der beiden Behörden hat im Jänner ihre Arbeit aufgenommen, um den in der Energiekrise außer Rand und Bank geratenen Strom- und Gasmarkt in Österreich zu durchleuchten. Am Dienstag wurde der Zwischenbericht vorgestellt. Positiv wird hervorgehoben, dass die Unternehmen die Versorgung mit Strom und Gas in Österreich immer sichergestellt haben. Ansonsten gibt es aber viele kritische Entwicklungen.

"Der Wettbewerb ist zum Erliegen gekommen", sagte Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control. Im Juni 2021 gab es 145 Angebote im Tarifkalkulator der Regulierungsbehörde, im Jänner 2022 nur noch 39 und im Oktober 2022 nur noch 20. "Und dabei handelte es sich teilweise um Mondpreise", sagte Urbantschitsch, also enorm hohe Tarife, die nicht mit den stark gestiegenen Großhandelspreisen zu erklären waren. Ein Grund dafür ist, dass Energieversorger gar keine neuen Kunden mehr wollten.

Dafür spricht auch, dass Anfang Dezember 2022 nur noch neun Lieferanten im gesamten Bundesgebiet Strom-Angebote gelegt haben. Potenziell hätten es 23 sein können. "Nicht nur alternative Anbieter haben sich zurückgezogen oder haben Kunden gekündigt, auch angestammte Versorger haben sich auf ihr Kerngebiet zurückgezogen", sagte Urbantschitsch.

Das alles führte dazu, dass die Wechselrate im Vorjahr bei Strom auf 2,2 Prozent und bei Gas auf vier Prozent sank. Das alles sollte heuer "besser werden", so Urbantschitsch. Er geht auch davon aus, dass es bei den Bestandskundentarifen demnächst weitere Senkungen geben werde.

Die Prüfer warfen auch einen Blick auf die Entwicklung der Endkundenpreise im Vergleich zu den Beschaffungskosten. Bei Bestandsverträgen haben sich demnach viele Versorger rund um die Beschaffungskosten bewegt, bei Neukundenverträgen gab es aber sehr viele, die von den Kunden Preise deutlich über die Beschaffungskosten hinaus verlangten.

"Auffälligkeiten" gebe es auch beim Thema staatliche Stromkostenbremse. Die Taskforce will sich das zwar noch genauer ansehen, Urbantschitsch wies aber unter anderem darauf hin, dass die nun sinkenden Großhandelspreise schneller bei den Gas-Endkundenpriesen ankommen als bei Strom.

Generell von einer sehr hohen Marktkonzentration berichtete Natalie Harsdorf-Borsch, Chefin der BWB . Die Taskforce hat die Marktanteile in den einzelnen Bundesländern ausgewertet. In manchen Regionen hat der jeweilige Landesenergieversorger in dem von ihm betriebenen Netz sogar mehr als 90 Prozent Marktanteil. In Oberösterreich liegt die Energie AG mit rund 60 Prozent vorne, dahinter folgt der Verbund mit 16 Prozent, 71 Anbieter teilen sich die restlichen 24 Prozent auf.

Die Taskforce wird weiter prüfen. Die BWB hat laut Harsdorf-Borsch zahlreiche Fragen für ihre Marktunterschuchung an Energieversorgungs-Unternehmen geschickt, die bis Mitte des Sommers beantwortet werden sollen. Ob es kartellrechtliche Verfahren geben wird, könne man jetzt noch nicht sagen.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens