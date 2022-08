Man muss kein Prophet sein, um für die nächsten Monate eine zweistellige Inflationsrate in Österreich vorherzusagen, spätestens dann, wenn die Strom- und Gasversorger im Herbst ihre Preise "anpassen" werden. "Wir sind noch nicht über den Berg, was die Inflation angeht", sagt Sebastian Koch, Ökonom beim Institut für Höhere Studien in Wien. Eine zweistellige Inflationsrate sei wahrscheinlich, "wir sind ja schon sehr nahe dran", sagt Koch.