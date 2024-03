Energiekonzern Verbund steigerte Ergebnis 2023 um ein Drittel

Der teilstaatliche Strom- und Gaskonzern Verbund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 prächtig verdient: Der Umsatz stieg um ein Prozent auf 10,5 Milliarden Euro, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 42 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro.

Das Konzernergebnis wurde um 32 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gesteigert - der höchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Konzernchef Michael Strugl begründete die Entwicklung einerseits mit einer gestiegenen Erzeugungsmenge: Die Erzeugung aus Wasserkraft etwa erhöhte sich 2023 um 3755 Gigawattstunden (GWh) auf 30.509 GWh. Auch Photovoltaik- bzw. Windkraftanlagen erzeugten mehr Strom. Andererseits profitierte der Verbund von gestiegenen Terminmarktpreisen auf dem Großhandelsmarkt. Dass man sich mit den Haushaltskunden eine goldene Nase verdiene, stellte Strugl in Abrede: Das Endkundengeschäft habe Verluste in dreistelliger Höhe gebracht. Die Nettoverschuldung ging von 3,9 auf 1,8 Milliarden Euro zurück. Die Übergewinnsteuer belief sich auf 90 Millionen Euro.

Strugl und Finanzvorstand Peter Kollmann, die die Ergebnisse am Donnerstag in Wien präsentierten, sprachen von "guten Ergebnissen", präsentierten aber eine gedämpfte Prognose für das laufende Geschäftsjahr: Das Umfeld sei Volatil und von Unsicherheiten (geopolitische und nationale Entwicklungen) geprägt. Kollmann verwies zudem darauf, dass der Großhandelspreis deutlich zurückgegangen sei. Das spiegle sich auch im Aktienkurs des Unternehmens. Das Ebitda werde sich zwischen 2,6 und 3,3 Milliarden, Das Konzernergebnis zwischen 1,3 und 1,75 Milliarden Euro bewegen.

Energie- nur mit Netzwende

Strugl und Kollmann verwendeten auch viel Zeit darauf, auszuführen, "was mit dem verdienten Geld gemacht wird": So sollen in den kommenden drei Jahren 5,5 Milliarden Euro in Kraftwerke, Netze und Speicher investiert werden. "Jeder Euro wird reinvestiert. Der größte Brocken sind die Netze. Ohne Netzwende wird es keine Energiewende geben", sagte Strugl.

Außerdem sollen die Endkunden entlastet werden: Die Gas- und Strompreise sollen, wie berichtet, gesenkt werden. Auch der Härtefallfonds für Kunden mit Problemen soll um zehn Millionen Euro aufgestockt und um zwei Jahre verlängert werden. An die Aktionäre soll eine Dividende von 4,15 Euro je Anteilsschein (darin enthalten ist eine Sonderdividende von 0,75 Euro) ausgeschüttet werden (2022: 3,6 Euro). Der Verbund steht zu 51 Prozent im Eigentum der Republik Österreich, für diese gibt es 650 Millionen Euro Dividende.

Thema bei der Bilanz-Präsentation war auch der WAG Loop, eine geplante, 40 Kilometer lange Gasleitung durch das Mühlviertel, mit der die Versorgungssicherheit gewährleistet werden soll: An der Gas Connect Austria, die die Leitung bauen soll, hält der Verbund 51 Prozent. Kollmann stellte den Vorwurf, zu langsam zu agieren, in Abrede: Die Planungsarbeiten würden Zeit in Anspruch nehmen, zudem müsse mit sämtlichen Grundeigentümer geredet werden. Wie berichtet, war auch die Finanzierung lange strittig, nun will der Bund 70 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Kollmann forderte aber, dass das Tarifsystem für die Durchleitung des Gases neu geordnet werden müsse, um einen wirtschaftlichen Betrieb sicherzustellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper