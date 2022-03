Energiegemeinschaften in den Startlöchern

EEG dürfen Energie (Strom, Wärme, Gas) aus erneuerbaren Quellen erzeugen und im Gebiet eines Netzbetreibers verkaufen. Für Landwirte seien diese EEG eine gute Zuverdienstmöglichkeit und ein Beitrag, die lokale Wirtschaft zu stärken.

Das Interesse dieser im neuen Erneuerbaren Ausbaugesetz geschaffenen Rechtsform sei "äußerst groß", sagte der Direktor des Raiffeisenverbandes Oberösterreich, Norman Eichinger. Zwei EEG – in Steyr und Perg – stehen kurz vor der Gründung. "Wir erwarten uns einen Schub in Oberösterreich", so Langer-Weninger, eine Art Schneeballeffekt. Allerdings müssten die Stromnetze rascher ausgebaut werden, um den grünen Strom zu den Abnehmern zu bringen.