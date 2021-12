Energieexperten: Nur sehr geringe Blackout-Gefahr

Wie groß ist die Gefahr eines Strom-Blackouts in Österreich? Nach Ansicht von Herwig Renner, Professor für elektrische Anlagen und Netze an der Technischen Universität Graz, ist sie sehr gering. In Österreich und auch in Europa habe es bisher in der Stromversorgung noch kein echtes Blackout gegeben – abgesehen von größeren, aber begrenzten Stromausfällen, die rasch beherrscht worden seien, sagte Renner in einem Online-Gespräch des Energieregulators E-Control. Aus größeren Ausfällen seit den 1960er Jahren habe man Lehren gezogen.

"Heute stehen wir besser da"

Für ein echtes Blackout müsste es zu einem Zusammenspiel mehrerer großer Ereignisse kommen, sagte E-Control-Vorstand Alfons Haber. Renner nannte etwa das Zusammentreffen einer Kältewelle mit starken Winterstürmen, "das wäre einmal die Voraussetzung". Trennungen im Netzsystem habe es gegeben, die seien aber immer beherrscht worden, so der TU-Professor. So habe der Ausfall 1965 in New York gezeigt, dass die Regelbarkeit des Netzes verbessert werden müsse: "Heute stehen wir viel besser da." Ein wesentlicher Beitrag dafür, dass es in Österreich nicht zu einem Blackout kommt, sei der 380-kV-Ring. Angesichts des geplanten starken Ausbaus der erneuerbaren Energien plädiert Renner dafür, Reservekapazitäten aufzubauen, denn: "Die Dunkelflaute schwebt wie ein Damoklesschwert über uns" – also Zeiten ohne PV- und Windstrom. Nötig seien flexible Gaskraftwerke, die auch mit der Wasserstoff-Technologie kompatibel sein sollten.