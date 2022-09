"In den USA beträgt der Gaspreis nur ein Siebtel dessen, was wir in Europa zahlen", sagt voestalpine-Vorstandschef Herbert Eibensteiner. Die EU agiere viel zu langsam und müsse endlich ein Lösung finden, den Preis für jenes Gas zu stützen, das zur Stromerzeugung benötigt wird, sagt Eibensteiner im OÖN-Interview. In Österreich wartet die voestalpine auf Klarheit, wie die Politik die Transformation zu grünem Stahl fördert.