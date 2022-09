Grün ist in Mode. Was für viele Bereiche unseres Alltags gilt, hat nun auch die Technikbranche erfasst: Kaum einer der 1100 Aussteller auf der noch bis Dienstag stattfindenden Leitmesse IFA in Berlin kommt ohne diese Farbe aus: ob grasgrüne Pflanzenwände als Dekoration, mintgrüne Staubsauger oder leuchtend grüne Tablets sowie Kopfhörer.