Energie Ried senkt Gaspreis um 45 Prozent

Vor einem Monat gab es Preissenkungen von Energieversorgern für Neukunden. Am Freitag kündigte nun die Energie Ried an, per 1. Mai den Gas-Arbeitspreis für Bestandskunden (und auch wieder für Neukunden) zu reduzieren - um rund 45 Prozent von derzeit 21,59 Cent brutto pro kWh (Kilowattstunde) auf 11,99 Cent. Außerdem wird eine Preisgarantie bis Ende September 2024 gegeben.

Damit ergebe sich für eine Wohnung mit 70 Quadratmetern eine jährliche Einsparung von rund 950 Euro und für ein Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern eine Einsparung von 2100 Euro, teilt das Unternehmen mit.

"Wir haben unsere Gaseinkäufe für 2024 zu günstigeren Konditionen abgeschlossen als in den zurückliegenden turbulenten Jahren. Und wie stets versprochen, geben wir diese

günstigeren Preise an unsere Kunden weiter", sagt Energie-Ried-Geschäftsführer Friedrich Pöttinger. Die Preisgarantie bedeute Stabilität für den kommenden Winter.

Die Energie AG hat derzeit einen Bestandskundentarif von 14,35 Cent und einen Neukundentarif von 16,59 Cent, bei der Linz AG sind es 9,17 bzw. 13,85 Cent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens