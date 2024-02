Energie: Raus aus der russischen, rein in die chinesische Abhängigkeit

In China gilt Energie als kritische Infrastruktur, und mit diesem Argument werden ausländische Anbieter vom Heimmarkt ferngehalten.

Während Energieministerin Leonore Gewessler mit den heimischen Gasimporteuren und der Industrie darüber diskutiert, wie man die Abhängigkeit von russischem Gas tatsächlich reduzieren könnte, stürzt sich Europa seit einiger Zeit mit Anlauf in die nächste Abhängigkeit. Europa ist drauf und dran, sich in der Sparte Solarstrom aus dem Rennen zu nehmen und den Chinesen das Feld zu überlassen. Das ist zum Teil selbstgemacht, zum Teil das Ergebnis hegemonialer Energiepolitik in Peking.