Energie AG: Viele Windräder, aber nicht im Lande

An den Investitionsplänen der Energie AG Oberösterreich zeigt sich deutlich, dass der heilige Florian der Landespatron Oberösterreichs ist. Denn während die schwarz-blaue Koalition mit Aufsichtsratschef Markus Achleitner erfreut auf die ablehnende Haltung des Umweltanwalts zur Windkraft reagierte, wurde nach dem Florianiprinzip beschlossen, vor allem in Italien, Slowenien und Deutschland in Windparks zu investieren.