Energie AG-Umsatz sank im ersten Halbjahr um mehr als ein Viertel

Bei der Energie AG Oberösterreich (EAG) ist im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum der Umsatz um fast 27 Prozent auf 1,935 Milliarden Euro gesunken. Gleichzeitig stieg das operative Ergebnis (Ebit) nach einem Einbruch im vergangenen ersten Halbjahr von 55,8 Millionen Euro auf 143,6 Millionen Euro. Dafür sei das Segment Energie mit höheren Erzeugungsmengen aus eigener Wasserkraft und aus Bezugsrechten verantwortlich, hieß es am Mittwoch in einer Presseaussendung.

Der Rückgang der Umsatzerlöse betraf vor allem das Segment Energie, hieß es weiter. Er "war hauptsächlich auf die stagnierende Entwicklung im Strom- und Gasabsatz sowie auf Rückgänge bei der Bewirtschaftung der Gasspeicher und des Stromportfolios zurückzuführen", erklärte Vorstandschef Leonhard Schitter in der Aussendung der Halbjahresbilanz.

Im Segment Netz (Umsatzerlöse 225,4 Millionen Euro) reduzierte sich das Ebit weiter von 26,6 Millionen Euro auf 20,2 Millionen Euro. Schon im ersten Halbjahr 2022/23 war das operative Ergebnis um 36,5 Prozent eingebrochen. Die Abnahme resultiere "unter anderem aus niedrigeren transportierten Strom- und Gasmengen", hieß es in der Aussendung.

Investiert wurden mit 103,4 Millionen Euro um gut 30 Millionen Euro mehr als im ersten Halbjahr 2022/23. Der Fokus liege in der strategischen Neuausrichtung der EAG namens "Loop", die ihr Klimaneutralität bis 2035 bringen soll. In dem Zusammenhang nannte Schitter den Einstieg (29,4 Prozent) der EAG Anfang Mai beim slowenischen Windkraft- und PV-Entwickler AAE Gamit als "Meilenstein". Die Projektgesellschaft soll Windkraft- und Fotovoltaikparks in Slowenien mit einer Leistung von mehr als 180 Megawatt, davon rund 140 Megawatt bei Wind, entwickeln.

Für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 lege die EAG einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Stromerzeugung aus Windkraft in Oberösterreich. Im Gebiet Kobernaußerwald sei ein Ausbau der Windkraftproduktion bis 2030 geplant. Der bestehende Windpark in Munderfing werde erweitert und soll um Projektgebiete in den Gemeinden Schalchen, Maria Schmolln, Lengau und St. Johann am Walde ergänzt werden.

