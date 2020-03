Energie AG sichert Versorgung in Oberösterreich

Eine Taskforce beurteile die Lage täglich neu und leite Maßnahmen ab. Am Sonntag waren keine Mitarbeiter im Konzern am Virus erkrankt, teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung mit.

Die Aufrechterhaltung der Versorgung, gerade auch mit Telekommunikationsdiensten wie dem Glasfasernetz für die im Home Office Arbeitenden trage zu einem Weiterfunktionieren der Gesellschaft bei. Die Aufgaben der Einsatz-, Montage- und Technikerteams wurden auf ein Minimum reduziert, um Kunden und Mitarbeiter von unnötigen Sozialkontakten zu schützen, Reserven für allfällige Spontaneinsätze und -reparaturen seien vorhanden. Alle für heuer geplanten persönlichen Zählerablesungen im Gasnetz wurden zugunsten der Selbstablesung und elektronischen Meldung ausgesetzt. Für alle Mitarbeiter der Abfallentsorgung wurden die Verhaltensregeln neu definiert, damit es auch hier zu keinen unnötigen Gefährdungen komme, so das Unternehmen.

Zu den weiteren Vorkehrungen gehören Home Office bzw. Telearbeit, wo das im Konzern möglich ist, Kundenbüros und Servicecenter sind geschlossen, Kunden könnten Online-Services und das Callcenter unter der Telefonnummer 0800 81 8000 nutzen. Die Standorte sind für betriebsfremde Personen gesperrt, alle Kundenveranstaltungen abgesagt. Für den Betrieb der kritischen Infrastrukturen wurden gesonderte Maßnahmen ergriffen. "Alle unsere Maßnahmen zielen darauf ab, dass die Energieversorgung in Oberösterreich uneingeschränkt zur Verfügung steht" und "Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die verantwortungsbewusst mit dieser Situation umgehen", äußerte sich Generaldirektor Werner Steinecker.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.