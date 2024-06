Energie AG senkt Gaspreise ab 1. Juli

Kunden der Energie AG profitieren ab 1. Juli von einem nochmals um zwölf Prozent niedrigeren Gaspreis, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte. Die Reduktion gelte für alle, die bereits das neue Angebot Erdgas Loyal nutzen. Derzeit werden die Kunden der Energie AG per Mail oder Brief über diesen Preisvorteil informiert. Wer in den vergangenen Wochen bereits auf Erdgas Loyal umgestiegen sei, profitiere nun in Summe von einer Ersparnis zwischen 470 und 1.970 Euro (Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden, Höhe abhängig vom Ausgangsprodukt).

Schon der Wechsel von einem „alten“ Gas-Angebot wie beispielsweise Erdgas Klassik auf das Produkt Erdgas Loyal bedeutet für Gas-Kunden eine Ersparnis zwischen 300 und 1.800 Euro brutto pro Jahr (bei 15.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, abhängig vom Ausgangsprodukt), die 170 Euro kommen jetzt zu dieser Ersparnis noch dazu.

"Versprechen gehalten"

Wichtig: Ein aktiver Produktwechsel ist unbedingt notwendig

Der neue Arbeitspreis von Erdgas Loyal liegt ab 1. Juli bei 8,24 Cent brutto. Kunden mit diesem Produkt und einem Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden könnten sich durch die Reduktion rund 170 Euro brutto pro Jahr ersparen.

Bis Ende September werde der günstigere Preis durch einen entsprechenden Rabatt auf der Gasrechnung aufscheinen, ab 1. Oktober 2024 wird der Gaspreis auch tatsächlich gesenkt.„Mit der Rabattierung reagieren wir besonders schnell im Sinne unserer Kundinnen und Kunden und reduzieren den Gaspreis nochmals“, betont Klaus Dorninger, Geschäftsführer des Energie AG Vertriebs. Die Energie AG habe immer versprochen, einen günstigeren Gaspreis anzubieten, sobald dies möglich sei.

