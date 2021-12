Energie AG: Mehr Gewinn durch die gute Konjunktur

Ein Umsatzplus von 16,4 Prozent auf 2,145 Milliarden Euro und ein Anstieg des Ergebnisses um 27,6 Prozent auf 188,4 Millionen Euro. "Der für alle überraschend starke Aufschwung im Frühjahr und im Sommer hat eine entsprechend starke Nachfrage nach Energie ausgelöst", sagte Werner Steinecker, Generaldirektor der Energie AG, bei der gestrigen Präsentation der Bilanz 2021/22.

Wie es mit "Verwerfungen" auf den Großhandelsmärkten von Strom und Gas der vergangenen Wochen weitergehen wird, könne er nicht sagen, so Steinecker. Nur so viel, dass die Preisgarantie für die Haushaltskunden bis Jahresende 2022 "gut abgesichert" sei. Für Neukunden gelte dies freilich nicht.

Der "gewaltige Energiehunger" auf der ganzen Welt wegen der nach wie vor guten Konjunktur lasse aber nicht erwarten, dass die Preise für die Megawattstunde Strom wieder in den über Jahre gewohnten zweistelligen Bereich sinken werden. "Ich würde eher von rund 200 Euro für die nächsten Monate ausgehen", sagte Steinecker. Was den Ausblick für das seit 1. Oktober laufende neue Geschäftsjahr betrifft, so hoffe er, "dass uns Omikron nicht einen Strich durch die Rechnung macht".

OÖ Heute: Energie AG zieht Bilanz

Geplant seien jedenfalls "massive Investitionen" von 215 Millionen Euro. "Wir haben Ebensee aus der Schublade geholt", sagte Technik-Vorstand Stefan Stallinger. Das Projekt beim Pumpspeicherkraftwerk soll heuer so weit vorangetrieben werden, dass 2023 ein Baubeschluss fällt und eventuell auch im selben Jahr mit dem Bau begonnen wird. Das Gaskraftwerk Timelkam, das bisher als "Notstromaggregat für die Netzstabilisierung" genutzt wurde, läuft jetzt im Dauerbetrieb.

"Wir positionieren uns gegen die Marktverwerfungen mit einem Ausbau der erneuerbaren Energiequellen", sagte Stallinger. 725 Millionen Euro sollen bis zum Ende des Jahrzehnts sowohl in Wasser- und Windkraft als auch in Photovoltaik fließen. Aber auch der Netzausbau werde einen Gutteil dieser Summe beanspruchen.

Die bisherige Landesgesellschaft Fiber Service OÖ und die Aktivitäten der Energie AG im Rahmen der "Fiber to the Home – FTTH" sollen unter ein gemeinsames Firmendach kommen und künftig Breitband OÖ heißen. Rund 40 Mitarbeiter sollen im gerade entstehenden Zubau der Konzernzentrale der Energie AG für dieses neue Unternehmen arbeiten.

Finanzvorstand Andreas Kolar verwies auch darauf, dass das Unternehmen "seine Hausaufgaben" gemacht habe, und auch darauf, dass man die Verschuldung von einer Milliarde auf jetzt unter 500 Millionen Euro "entschuldet" habe. "Das schafft Flexibilität", so Kolar. (hn)

