Energie AG investiert bis 2035 vier Milliarden Euro

Wie in den OÖNachrichten bereits exklusiv berichtet haben, sieht das Programm "Loop" vor, dass die Energie AG in den kommenden Jahren sehr stark Richtung erneuerbare Energie ausgerichtet werden soll. Neben dem Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee, das bis 2028 um 451,3 Millionen Euro errichtet werden soll, ist vorgesehen, dass zusätzlich 1,2 Terawattstunden Strom aus Photovoltaik, Windkraft und Wasserkraft hergestellt werden soll. 450 Gigawattstunden entfallen auf PV, 540 auf Wind, 200 GWh betreffen Wasserkraft. 60 Prozent der Investitionen werden in Österreich getätigt, 40 Prozent im Ausland. Damit nimmt sich die Energie AG deutlich mehr vor als bisher. "Photovoltaik und Wind sind der Hebel für die ambitionierten Ziele", sagt Vorstandschef Leonhard Schitter.

Was die Ziele bedeuten, lässt sich anhand konkreter Maßnahmen abschätzen. Die PV-Pläne entsprechen 60 Mal dem Solarpark Eberstalzell, für die Windenergie will die Energie in Oberösterreich selbst 25 große Windräder bauen, sich aber auch an Projekten in Deutschland, Italien und Slowenien beteiligen. Es sei immens wichtig, dass sowohl Sonne als auch Wind ausgebaut werden, weil sich die beiden Erzeugungsformen übers Jahr gesehen gut ergänzen, sagt Technikvorstand Stefan Stallinger. "Das Pumpspeicherkraftwerk Ebensee hilft, diesen Ausgleich zu managen.

Von den geplanten vier Milliarden Euro an Investitionen entfällt etwa die Hälfte auf den Ausbau den Stromnetze. Diese sollen ermöglichen, dass die Energie AG die Zahl der Ladepunkte für die Elektromobilität von derzeit 2000 auf 50.000 ausbauen kann und die Hälfte der wahrscheinlich dann 200.000 Wärmepumpen im Land unterstützen könne, die vor allem im ländlichen Gebiet die fossilen Heizsysteme ersetzen sollen.

Dass der Baubeschluss für Ebensee erst jetzt erfolgt, habe auch damit zu tun, dass sich bis vor einiger Zeit der wirtschaftliche Betrieb nicht gerechnet hätte, sagt Finanzvorstand Andreas Kolar. Bei Strompreisen von 20 Euro je Megawattstunde wäre das nicht möglich. Jetzt hätten sich aber die Rahmenbedingungen deutlich verändert, ergänz Stallinger, da mittlerweile sehr viel billiger Überschussstrom mit PV-Anlagen zur Mittagszeit erzeugt würde. Dieser könne in Ebensee eingespeichert werden. Ebensee soll ab 2028 Ausgleichsenergie liefern. In einem Speichersee knapp 500 Meter über dem Traunsee könne dann aus 1,3 Millionen Wasser mit einer Leistung von 170 Megawatt zehn Stunden lang Strom für 300.000 Haushalte produziert werden.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher