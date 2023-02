Energie AG investiert bis 2030 zwei Milliarden Euro

„Eine Milliarde Euro für erneuerbare Energie und eine Milliarde Euro für den Netzausbau.“ So viel werde die Energie AG Oberösterreich bis zum Jahr 2030 investieren. Das sagte der neue Vorstandsvorsitzende Leonhard Schitter in einem gemeinsamen Pressegespräch mit seinen Vorstandskollegen Andreas Kolar und Stefan Stallinger heute, Freitag, in Linz. Größtes Investitionsprojekt wird das Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee sein. Spatenstich dafür könnte noch heuer sein, die Bauzeit werde dann vier Jahre betragen, sagt Schitter.

Das Unternehmen, das mehrheitlich dem Land Oberösterreich gehört, solle seine Unabhängigkeit und die Versorgungssicherheit bei der Energieerzeugung über den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung sicherstellen“, sagt Schitter. Dies müsse zu einem guten Teil aus den Eigenmitteln des Unternehmens finanziert werden. „Über den Kapitalmarkt allein lässt sich das nicht darstellen“, sagt Finanzvorstand Andreas Kolar und verweist darauf, dass sich die Aktionäre zuletzt mit der Mindestdividende zufriedengegeben hätte. Er hoffe, dass das so bleibe.

Der neue Energie-AG-Chef verspricht, dass der Konzern den Strompreis heuer nicht erhöhen werde. Die Preisgarantie gelte nach oben, Verbilligungen seien demnach möglich, wenn der Markt es hergebe. Zuletzt wurden die Preise für Neukunden auf das Niveau der Bestandskunden gesenkt. Der Konzern hatte dazu Erleichterungen für Gewerbe- und Landwirtschaftskunden angekündigt, ebenso für Betreiber von Wärmepumpen. Die Gasspeicher der Energie AG seien noch immer zu 90 Prozent gefüllt. Damit sei die Versorgung geschützter Kunden wie Haushalte gut abgesichert. Der warme Winter erleichterte außerdem die Vorbereitung für den nächsten Winter, sagt der 55-jährige ehemalige Chef der Salzburg AG, der mit 1. Jänner das Amt von Werner Steinecker übernommen hat.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher