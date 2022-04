Energie AG holt regionale Partnerbetriebe unter ein Dach

Schwerpunkte zu den Themen Energiesparen und Energie-Effizienz setze die Energie AG in Kooperation mit regionalen Unternehmen seit den 1980er-Jahren, sagten die beiden Geschäftsführer des Energie AG Vertriebs, Michael Baminger und Klaus Dorninger, heute, Montag, bei einem Pressegespräch in Linz. Nun gehe es darum, die Anlaufstellen für Kunden in Oberösterreich unter einem Dach zu vereinen und gemeinsam mit Betrieben in der Region nicht nur Strom und Wärme, sondern auch Telekommunikation und andere Dienstleistungen anzubieten. „Wir wollen alles aus einer Hand zur Verfügung stellen“, sagte Baminger.

Bisher haben sich 175 Firmen dem E-Partner-Netzwerk angeschlossen. Dazu gehören etwa Heizungsinstallateure, Elektrotechniker und Elektrofachhändler. Diese sollen einerseits Kunden bei den Themen Energie, Heizen, Bauen, Sanieren, Internet und E-Mobilität beraten und sich andererseits auch um Anmelde- oder Wechselwünsche der Kunden kümmern. Basis dafür ist ein Online-Portal, das die Energie AG zur Verfügung stellt. Zu den Marktpartner-Aktionen zählten auch der Haushaltsgerätetausch und „Raus aus Öl“, sagten Baminger und Dorninger. Betrieben, die mit dabei sind, winkt bei Vertragsabschlüssen eine Provision.

Präsentieren will der Energieversorger das neue Netzwerk bei der am Mittwoch für Fachbesucher beginnenden Energiesparmesse in Wels. Diese steht im Zeichen der stark gestiegenen Preise für Strom, Gas und Öl. Dorninger betonte, für Energie-AG-Bestandskunden gebe es eine Preisgarantie bis Jahresbeginn 2023.