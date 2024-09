Energie AG erneuert ihren Außenauftritt

Die neue "Corporate Identity" (Unternehmensidentität) des Landes-Energieversorgers Energie AG wurde am Donnerstag in der Unternehmenszentrale in Linz präsentiert. Das aktualisierte Logo – der bisherige Schriftzug wurde seit 1999 nicht verändert – soll die strategische Neuausrichtung namens "Loop" des 132 Jahre alten Unternehmens spiegeln. Bis 2035 will der Konzern klimaneutral sein und insgesamt vier Milliarden Euro in die Transformation der Energieversorgung investieren, jeweils zwei Milliarden Euro in die Erzeugung und in die Netze.

Laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Markus Achleitner (VP-Landesrat) ist der modernisierte Auftritt auch ein Faktor für den Erfolg auf dem Markt. Entworfen habe das neue Logo, das vor allem digital besser einsetzbar sei, die Wiener Agentur "Studio Sonntag".

In den kommenden zwei Jahren werde nun intern schrittweise umgestellt – vom Kugelschreiber bis zum Fuhrpark –, hieß es bei der Präsentation. Aus Kostengründen ausgenommen bleiben laut Energie-AG-Vorstandschef Leonhard Schitter vorerst die Gesellschaften Netz Oberösterreich, Umwelt Service und mit der Bohemia GmbH das tschechische Geschäft.

