Energie AG erhöht Gewinn um 45 Prozent

Der oberösterreichische Landesversorger hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Nach einer verhältnismäßig langen Preisgarantie bis Ende 2022 wurden heuer die Preise erhöht. Der gesamte Energiemarkt für Strom und Gas blieb nicht zuletzt wegen des Kriegs in der Ukraine sehr unruhig. Das zeigt sich auch in den Bilanzzahlen.

Der Umsatz wurde um 6,4 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro erhöht, das Ebit um 45,1 Prozent auf 218,5 Millionen Euro. Die Aktionäre erhalten heuer wieder dieselbe Dividende wie im Vorjahr - 60 Cent je Aktie. Damit werden 53,2 Millionen Euro ausgeschüttet. Die höheren Erträge sollen vor allem in die Energiewende investiert werden. Wie berichtet, will der Konzern bis 2034 rund vier Milliarden Euro investieren, um klimaneutral zu werden. Die Hälfte davon gehe in den Netzausbau, die andere vor allem in Kraftwerksprojekte, wobei das Pumpspeicherkraftwerk Ebensee mit rund 453 Millionen Euro das insgesamte größte Bauvorhaben der Energie AG Oberösterreich sein wird, sagt Generaldirektor Leonhard Schitter.

In der Entwicklung der Bilanzsumme um 40,4 Prozent auf 4,12 Milliarden im negativen operativen Cash-Flow von 504,9 Millionen Euro spiegelt sich der Umstand, dass die Energie AG im Jahr davor auf dem Markt Strom teuer einkaufen und Bestellungen mit Kapital unterlegen musste. Das habe die Bilanzsumme den operativer Cash-Flow kurzfristig massiv aufgebläht, mittlerweile habe sich die Situation aber wieder beruhigt, sagt Finanzvorstand Andreas Kolar.

Wie wichtig der Ausbau der Netze ist, zeige die Entwicklung im vergangenen Jahr. Wegen der starken Steigerung der Zahl der PV-Anlagen sei das Netz bei der Höchstlast angelangt, sagt Technikvorstand Stefan Stallinger, der das Unternehmen im April Richtung EVN verlassen wird. Im Sommer habe es fünf bis sieben Wochenenden gegeben, an denen es so viel Sonnenstrom gegeben hat, dass beim Wasserkraftwerl Traun/Pucking die Wehr geöffnet werden musste, damit kein Strom erzeugt wird.

Nach einer Preissenkung im Sommer plant die Energie AG vorerst keine weitere Senkung. Die Energie AG kaufe Strom in Tranchen ein, um Preisstabilität und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Es seien aber auch Alternativangebot für den Markt in Arbeit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher