Energie-AG-Chef Schitter: "Energiewende wird in der Landschaft sichtbar werden"

OÖN: Sie sind jetzt seit 40 Tagen im Amt. Was ist Ihr erster Eindruck vom Unternehmen? Leonhard Schitter: Ich bin sehr gut angekommen und von meinen Kollegen warmherzig empfangen worden. Die Zusammenarbeit im Vorstandstrio mit Stefan Stallinger und Andreas Kolar ist eine sehr gute und enge. In den ersten fünf Wochen hatte ich bereits Gelegenheit, die Standorte in Wels, Gmunden und Timelkam zu besuchen und dabei hoch motivierten Kolleginnen und Kollegen zu begegnen. In einer Ansprache an die