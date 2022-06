Ende einer Ära bei Linzer Software-Urgestein

22 Jahre jung waren Leopold Bauernfeind und Helmut Fallmann, als sie 1988 das Softwareunternehmen Fabasoft in Linz gründeten. 34 Jahre später zog Bauernfeind heute, Donnerstag, anlässlich der Bekanntgabe der Jahreszahlen bei seiner letzten Pressekonferenz Bilanz. Wie berichtet, legt der 55-Jährige „aus privaten Gründen“ sein Vorstandsmandat per 30. Juni nieder. Dem Unternehmen bleibt er in einer beratenden Funktion bis März kommenden Jahres erhalten.

„Ich übergebe die Fabasoft in außerordentlich gute Hände und freue mich über die neue Struktur“, sagte Bauernfeind. Den Vorstandsvorsitz übernimmt nun Helmut Fallmann alleine, ihm zur Seite stehen der technische Leiter Oliver Albl und Matthias Wodniok, der ebenfalls in die Vorstandsetage einzieht. Sowohl Albl als auch Wodniok arbeiten seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen.

Die zunehmende Digitalisierung, verstärkt durch die Corona-Pandemie, hat Fabasoft auch im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 31.3.) in die Karten gespielt. Der Umsatz stieg von 55,1 auf 58,3 Millionen Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) sank von 13,9 auf 11,5 Millionen Euro. Fallmann und Bauernfeind führen das auf höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Personalaufwand zurück. Die Zahl der Beschäftigten stieg von 326 auf 386.

Wachstumstreiber in der Fabasoft-Gruppe ist die Tochterfirma Mindbreeze, an der Fabasoft die Anteile von 76 auf 85,5 Prozent aufgestockt hat. Mindbreeze hilft anderen Unternehmen, Daten zu sammeln und so zu filtern, dass diese den Überblick über die Gesamtmenge behalten.