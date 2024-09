Emotionales Finale der WorldSkills: Tränen und Jubelschreie in Lyon

Rien ne va plus – am Samstag gingen in Lyon die Berufsweltmeisterschaften zu Ende. Das Messegelände war den ganzen Tag über nicht zur Ruhe gekommen: In regelmäßigen Abständen brach Jubel aus, weil eine Berufsdisziplin abgeschlossen wurde, begleitet von geschwenkten Fahnen und Sprechchören. Vor allem die Schweizer Fans machten mit Kuhglocken auf sich aufmerksam.