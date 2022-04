Emissionen fast auf Vorkrisenniveau

Die vom EU-Zertifikatehandel erfassten Anlagen haben Abgase im Gegenwert von 28,7 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das zeigt eine Auswertung der vorläufigen Daten der EU-Kommission. Damit wurde der Rückgang des Pandemie-Jahres 2020 großteils wettgemacht.

Fast ein Drittel der Emissionen entfällt auf die Stahlerzeugung der voestalpine in Linz mit 9,4 Millionen Tonnen CO2. Im Europavergleich liegt der Leitbetrieb damit am elften Platz in der Rangliste der größten Emittenten. Das Schwesterwerk in Donawitz bläst drei Millionen Tonnen in die Luft. Drittgrößter Einzelemittent sei demnach die OMV-Raffinerie in Schwechat, auf Platz fünf folgt die Borealis in Linz mit 900.000 Tonnen.

Wobei allein das schmutzigste europäische Kohlekraftwerk – jenes nahe Belchatow in Polen – mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre bläst als die gesamte österreichische Industrie zusammen. Für das polnische Kohlekraftwerk zeigt die EU-Statistik 33,2 Millionen Tonnen CO2.

Inklusive Fluglinien lag der heimische Wert der vom Zertifikatehandel erfassten Branchen 2021 bei 30,3 Millionen Tonnen, das ist eine Zunahme von sieben Prozent. Die Gesamtemissionen des Vorjahres – also inklusive Verkehr und Haushalte – schätzt das Wegener Center der Universität Graz auf 80,7 Millionen Tonnen.