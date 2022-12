Elon Musk lässt sich als Twitter-Chef abwählen, Tesla stoppt Talfahrt

Bei Twitter geht es nach dem Einstieg von Elon Musk weiter drunter und drüber. Der Mehrheitseigentümer steht vor dem Rücktritt als Vorstandschef. In einer von Musk am Sonntag selbst eingeleiteten Twitter-Umfrage sprach sich am Montag die Mehrheit dafür aus, dass sich der 51-Jährige von der Spitze des Online-Kurznachrichtendienstes zurückzieht. Musk hatte davor erklärt, sich an das Abstimmungsergebnis zu halten, ohne zu erklären, wann dies der Fall sein werde. Und auf die entsprechende Frage eines Twitter-Nutzers ließ Musk außerdem wissen: "Es gibt keinen Nachfolger."

Musk hat seit der Übernahme des digitalen Netzwerks mehrere umstrittene Änderungen vorgenommen. Zuletzt hatte er nach massiver internationaler Kritik die Sperrung von Nutzerkonten mehrerer US-Journalisten wieder aufgehoben.

Panische Tesla-Anleger

Den Anlegern von Tesla bereitet Musks Engagement bei Twitter Sorgen. Er könnte von der Führung des Elektroautobauers in Zeiten globaler Konjunkturschwäche zunehmend abgelenkt sein, so die Befürchtung. Die Tesla-Aktionäre haben zum Teil panisch auf die erratische Vorgangsweise von Musk reagiert. Das Unternehmen, das schon einmal mehr als eine Billion Dollar wert gewesen war, verlor zuletzt mehr als die Hälfte an Wert, weil viele Aktionäre ihre Papiere abstießen. Das hatte auch zur Folge, dass Musk selbst an Vermögen einbüßte und seinen Platz an der Spitze des Rankings der reichsten Menschen der Welt an den Luxusartikel-Unternehmer und LVMH-Chef Bernard Arnault verlor. Sein Nettovermögen hatte sich auf 154 Milliarden Dollar verringert.

Geisterfahrer

Musk hat, wie berichtet, nach längerem Hin und Her Twitter um 44 Milliarden Dollar gekauft und begonnen, dort kräftig umzurühren, nicht unbedingt im Sinne seiner Kunden.

Um diesen teuren Deal zu finanzieren, musste Musk nämlich Anteile an Tesla verkaufen, was eine regelrechte Talfahrt des Elektroautoherstellers an der Börse verursachte und beschleunigte. Die Aktie verlor rund 60 Prozent an Wert gegenüber ihrem Höchststand. Daher verwunderte auch nicht, dass am Wochenende bekannt wurde, dass Musk für Twitter Investoren sucht. Auch die Abstimmung über sich selbst könnte für Musk der Versuch gewesen sein, sich bei Twitter elegant aus der Affäre zu ziehen.

Tesla kämpft in China

Denn Twitter habe zuletzt Musks volle Aufmerksamkeit benötigt. Und um Tesla und den weiteren Ausbau habe er sich nicht kümmern können. Dazu kämpft Tesla mit einer sinkenden Nachfrage in China.

An den Börsen zeigte sich nach der Meldung über einen möglichen Rückzug Musks von der Twitter-Spitze eine Erholung der Tesla-Aktie. Nach einem Minus von allein 20 Prozent im Dezember wurde die Talfahrt der Auto-Aktie zumindest vorerst gestoppt. Und das, obwohl Technologiewerte am Montag schwach eröffneten.

