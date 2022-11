Wie kann ich angesichts einer Inflationsrate von elf Prozent zumindest ansatzweise mein Erspartes real erhalten? Antworten gibt es beim OÖN-Geldtag am Freitag, 25. November, im Forum der OÖN in den Promenaden Galerien in Linz. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Diskussionen werden auch auf nachrichten.at/geldtag übertragen. Schicken Sie vorab Fragen an wirtschaft@nachrichten.at.