Elektronikmesse CES: Roboter fürs Haus, Blick in die Stadt der Zukunft

Sie ist traditionell der erste Höhepunkt des Technikjahres und gilt als Gradmesser für die prägenden Trends des Jahres: die "Consumer Electronics Show" (CES) in der US-Stadt Las Vegas, die gestern, Dienstag, eröffnet wurde und noch bis 10. Jänner läuft. Die Messe hat in den vergangenen Jahren einen starken Wandel durchlebt: 1967 erstmals ausgerichtet (damals noch in New York), war sie ursprünglich eine Messe für Unterhaltungselektronik und spezialisiert auf Fernsehen und Audio.