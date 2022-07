Die Mitteilung ist in Österreich fast gleichlautend, wie jene, die im April in Deutschland versandt wurde: Per Jahresende werden die stationären Geschäfte der Elektrohandelskette Conrad geschlossen. Lediglich die Filiale in Leonding am Harter Plateau bleibt geöffnet. Argumentiert wird der überwiegende Wechsel in den Online-Handel damit, auf die Kunden zu hören und konsequent nach deren Wünschen zu handeln. In den 1990er Jahre habe man den Online-Handel eingeführt, heute sei das die