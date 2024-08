Elektroautos: „Wichtig ist, dass Europa seinen eigenen Weg findet“

Der 43-jährige Gerd Bramerdorfer leitet das Institut für Elektrische Antriebsforschung und Leistungselektronik an der Johannes Kepler Universität und ist zentrales Forschungsmitglied am Linzer Center of Mechatronics. Der gebürtige Vöcklabrucker hat in Linz studiert und sich hier auch habilitiert. Er zählt international zu den meistzitierten Forschern.