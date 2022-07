Elektroauto-Anteil in der EU nimmt zu  aber nicht in Österreich

Die Nachfrage nach batteriebetriebenen Fahrzeugen innerhalb der EU ist auch im zweiten Quartal dieses Jahres gestiegen. Von April bis Juni machten Elektroautos 9,9 Prozent der gesamten Pkw-Zulassungen aus – 2,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Das teilte der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch mit.

Im Gegensatz zu den wichtigen Absatzmärkten Spanien und Frankreich, wo es jeweils zweistellige Wachstumsraten gab, gingen die Neuzulassungen in nur vier EU-Ländern zurück – eines davon ist Österreich. Hierzulande wurden im zweiten Quartal um 16,1 Prozent weniger Elektroautos zugelassen als im Vorjahresvergleich. Im ersten Halbjahr 2022 gab es hierzulande einen Rückgang von 5,5 Prozent bei den Elektroauto-Neuzulassungen, während in der gesamten EU ein Plus von 28,4 Prozent verzeichnet werden konnte.

Firmen sind gefordert

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) betont, dass Firmen bei der Energiewende bei den Neuwagen entscheidenden Einfluss hätten. Laut Statistik Austria entfielen 2021 zwei Drittel der Pkw-Neuzulassungen auf Unternehmen und andere juristische Personen. Firmenwagen (wie Taxis), die Diesel oder Benzin verbrennen, sollten nicht mehr steuerlich begünstigt werden, so der VCÖ. "Diese Vergünstigungen sollten nur emissionsfreien Fahrzeugen vorbehalten sein", fordert VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.