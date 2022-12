El Salvador: Warum dem "Bitcoin-Land" der Staatsbankrott droht

Was in El Salvador passiert, ist – global gesehen – im Normalfall eine Randnotiz. Das Land in Zentralamerika ist doppelt so groß wie Oberösterreich, bei rund viermal so vielen Einwohnern. Die Mehrheit davon lebt in Armut. Auf Deutsch bedeutet der Name des Kleinstaats "der Erlöser" oder "der Heiland".