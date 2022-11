ÖGB erteilt Freigabe: Am Montag droht Bahn-Streik

Die Bundesstreikleitung des Vida-Fachbereichs Eisenbahn habe sich konstituiert. In der Folge würden sich ab sofort auch die Landesstreikleitungen konstituieren. "Grund für den Streik der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sind ein unzureichendes Angebot der Arbeitgeberseite unter der durchschnittlichen rollierenden Inflation sowie der abrupte Abbruch der Verhandlungen durch die Arbeitgeber nach der 5. KV-Verhandlungsrunde am vergangenen Sonntag, obwohl bereits ein Verhandlungstag für den darauffolgenden Montag angesetzt war", so Robert Hofmann, Bundesfachsekretär des Fachbereichs Eisenbahn in der Vida und Mitglied des KV-Verhandlungsteams.

24 Stunden Streik

Die Bundesstreikleitung des Vida-Fachbereichs Eisenbahn habe die Streikziele für den 24-stündigen Warnstreik festgelegt. Die wichtigsten Punkte seien dabei die Aufforderung an den Verhandlungspartner, Fachverband Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), an den Verhandlungstisch zurückzukehren, die Erfüllung der Gewerkschaftsforderung nach einer Erhöhung der KV- und Ist-Löhne mit einem monatlichen Fixbetrag zur Stärkung der unteren und mittleren Einkommen sowie, dass allfällige Repressionen gegen die Streikenden hintanzuhalten und eventuelle arbeitsrechtliche Schritte gegen die Streikenden zu unterlassen seien.

Video: Olivia Janisch ist stellvertretende vida-Vorsitzende und KV-Verhandlerin für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Sie spricht über die zähen Verhandlungen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Alles steht"

Die Eisenbahner hatten den Streik nach Scheitern der jüngsten Verhandlungsrunde angekündigt. Kommenden Montag werde "alles" stehen, so die Information des Linzer vida-Gewerkschafters Helmut Woisetschläger – also Personen- und Güterverkehr, nicht nur bei den ÖBB, sondern auch den privaten Bahnen. Vorerst war nicht bekannt, welche Auswirkungen der Streik genau auf den Öffentlichen Verkehr haben wird und ob etwa einzelne Züge fahren.

Video: Das sagte Thomas Schreiber vom Fachverband Schienenbahnen der Wirtschaftskammer über die bevorstehenden Warnstreiks der Eisenbahn-Gewerkschaft und die Verhandlungen zum Kollektivvertrag der Eisenbahner.