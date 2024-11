Eisbär will aus Fehlern der Vergangenheit lernen

Die Strickmaschinen surren derzeit auf Hochtouren im Werk des Textilspezialisten Eisbär in Feldkirchen an der Donau (Bez. Urfahr-Umgebung). Bunte Hauben, Stirnbänder, Schals und Hauben stapeln sich. Vieles hier ist noch Handarbeit: Die 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Nähmaschinen legen auch selbst Hand an, nähen die Hauben zusammen und bringen das Logo an den Produkten an.