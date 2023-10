Eisbär schüttelt das Winterimage ab

"Die Zeiten, in denen das Geschäft von selber lief, sind vorbei", sagt Ronald Mühlböck: Der Linzer ist seit rund vier Jahren Geschäftsführer von Eisbär, Hersteller von Kopfbedeckungen und Handschuhen mit Sitz in Feldkirchen/Donau. Das hat mehrere Gründe: Einerseits war der Herbst sehr warm, was naturgemäß auf die Nachfrage drückt. "Andererseits schauen die Leute auf ihr Geld", sagt Mühlböck.