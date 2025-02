"Wir haben hier in Österreich eine einzigartige Chance." Das sagt Sepp Hochreiter zum Exzellenzcluster "Bilateral AI", für den am Mittwochabend an der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz der Startschuss gefallen ist. Der Informatiker und Leiter des Instituts für maschinelles Lernen an der JKU ist die treibende Kraft.