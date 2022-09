Am Abend in den Zug einsteigen, am Morgen mit Kaffee und Semmeln geweckt werden und dann Paris, Rom, Berlin oder Amsterdam erkunden. Verreisen mit dem Nachtzug erfreut sich nach zwei coronabedingt schwierigen Jahren wieder großer Beliebtheit: "In den Sommermonaten sind wir ausgebucht", sagt ÖBB-Pressesprecher Bernhard Rieder. Auf die gute Nachfrage reagieren die Bundesbahnen mit einer Investition in 33 neue Nachtzuggarnituren, die von Siemens entwickelt und gebaut werden.