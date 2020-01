Einzelhändler erzielten 2019 ein leichtes Plus

2018 war es plus ein Prozent, real schrumpften die Umsätze um 0,5 Prozent. Der Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich zeigte sich gestern bei einem Pressegespräch in Wien mit dieser Entwicklung zufrieden.

Die Beschäftigtenzahl im Einzelhandel erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 337.100. Die Teilzeitquote lag bei 49 Prozent, der Frauenanteil bei 73 Prozent.

Inländische Onlineshops verzeichneten im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von sechs Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Österreicher gaben bei ausländischen Onlinehändlern mit rund 4,2 Milliarden Euro (plus fünf Prozent) etwas mehr als im Inland aus.