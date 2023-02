Einsparungen bei ZKW: Werk in Dietach betroffen

Wie das "Öö. Volksblatt" (Samstagsausgabe) berichtet, ist neben dem Standort in Wieselburg (Niederösterreich) auch das Werk in Dietach bei Steyr (Oberösterreich) von Einsparungsmaßnahmen betroffen. Demnach soll die Produktion noch heuer eingestellt werden. In Dietach sind 30 Mitarbeiter beschäftigt.

"Der Mietvertrag in Dietach läuft mit Jahresende 2023 aus", bestätigte Andreas Nix, ZKW-Standortleiter in Wieselburg, der Zeitung den Schritt. Die dortige Ersatzteile-Fertigung soll in freie Flächen in Wieselburg integriert werden. Ob die 30 Mitarbeiter übernommen werden, werde sich im Laufe des Jahres zeigen, so der Manager. Am gestrigen Donnerstag hatte ZKW mitgeteilt, sein Werk in Wieselburg verkleinern und 600 der derzeit 2.600 Beschäftigten bis Ende 2024 abbauen zu wollen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper