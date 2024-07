Einrichtungsbranche: "Uns gehen die Investitionen ab"

Schwierige Zeiten durchlebt die Einrichtungsbranche: Wie berichtet, beantragte die deutsche Deko-Kette Depot diese Woche in Deutschland Insolvenz in Eigenverwaltung und treibt zugleich Pläne zur Neuausrichtung in der Schweiz und in den 49 Filialen in Österreich voran. Zu Jahresbeginn hatte es bereits das niederösterreichische Möbelhaus Interio erwischt, das aber in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung ebenfalls eine Fortführung wagt.