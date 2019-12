Einnahmen aus der Lohnsteuer stiegen wieder stärker als Arbeitseinkommen

Die Auswertung der Lohnsteuerstatistik liefert den Beweis, dass die Steuer die Lohnsteigerungen von Österreichs Arbeitnehmern auffrisst – Stichwort kalte Progression. Die Lohnsteuereinnahmen sind 2018 deutlich stärker gewachsen als die Einkommen der Arbeitnehmer, belegen die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria.

Die rund sieben Millionen lohnsteuerpflichtigen Einkommensbezieher (inklusive Pensionisten) verdienten im Vorjahr in Summe 203,3 Milliarden Euro. Davon flossen 28,1 Milliarden Euro als Lohnsteuer an den Staat, was einem Plus von 1,8 Milliarden Euro bzw. 6,8 Prozent zu 2017 entspricht. Somit ist beim Lohnsteueraufkommen beinahe das Niveau von vor der Steuerreform 2016 (2015: 28,3 Mrd. Euro) erreicht.

Die Einkommensentwicklung konnte damit wieder einmal nicht Schritt halten: Die Bruttobezüge der Österreicher legten im Vergleich zum Vorjahr nur um 4,5 Prozent auf 203,3 Milliarden Euro zu. Ein Rückblick auf die vergangenen Jahre zeigt, dass die Lohnsteuer nur eine Richtung kennt: nach oben. Es sei denn, sie wird durch Steuerreformen aktiv gesenkt, so die Wissenschaftler. In Jahren mit Steuerreformen sank das Lohnsteueraufkommen in vier Jahren. 2000: –1,3 Prozent, 2005: –0,9 Prozent, 2009: –7,1 Prozent, 2016: –10,8 Prozent.

Auch heuer Plus absehbar

Auch heuer sind die Lohnsteuereinnahmen deutlich im Plus: Von Jänner bis Oktober ist dieser Posten in der Steuerstatistik um 5,2 Prozent auf knapp 23 Milliarden Euro angewachsen.

Die Neos-Bundessprecherin Karin Doppelbauer kritisiert diese Entwicklung und fordert eine Abschaffung der kalten Progression, damit Menschen mit mittleren Einkommen mehr Netto vom Brutto haben.