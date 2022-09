„Den Beschäftigten in diesem Land reicht es.“ So fasste die Vize-Landesvorsitzende der Pro-Ge Elfriede Schober die Stimmung unter den Arbeitnehmern zusammen. Wenige Tage vor dem Beginn der traditionell richtungsweisenden Herbstlohnrunde der Metaller organisiert der ÖGB am morgigen Samstag in ganz Österreich Demonstrationen gegen die gestiegenen Lebenskosten – auch Linz (Start 14 Uhr, Volksgarten).

Am gestrigen Donnerstag hielt der Gewerkschaftsbund dazu eine Pressekonferenz ab und forderte von der Politik und Arbeitgebern eine Reihe von Maßnahmen.

Preisbremse und Steuersenkung

Der Gewerkschaftsbund fordert unter anderem einen Mindestlohn von 2000 Euro brutto für alle Branchen sowie eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und Treibstoffe. Auch eine „Heizkostenbremse“, ähnlich dem Modell der bereits beschlossenen Strompreisbremse, wird gefordert.

Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung würde man zwar schätzen, aber gegen die steigende Inflation seien „nachhaltige Lösungen“ gefragt, sagte ÖGB-Landesvorsitzender Andreas Stangl. „Einmalzahlungen bewirken gar nichts gegen die steigende Inflation.“ Die Gewerkschaft vida, vertreten durch Helmut Woisetschläger, bekräftigte einmal mehr den Willen, die Kollektivvertragsverhandlungen auf den Herbst vorzuziehen. Sollte dies nicht geschehen, „werden wir uns nicht scheuen, betriebsrätliche Maßnahmen zu setzen“.