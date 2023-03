Das MCenter mitten in Mattighofen

Am Mittwochabend wurde geredet, gesegnet und gefeiert, heute wird das MCenter in Mattighofen offiziell aufgesperrt. Fussl-Co-Eigentümer Ernst Mayr hat hier ein Projekt umgesetzt, das schon vor 20 Jahren im Gespräch war und einige Runden benötigt hat. Jetzt sei es aber nach lediglich 18 Monaten Bauzeit so, wie er sich das vorgestellt habe.